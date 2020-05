WWE, ecco quando uscirà la nuova puntata di The Undertaker: The Last Ride

I fan sono rimasti entusiasti dei primi episodi di The Last Ride, la nuova serie che promette di approfondire la carriera di Undertaker, vera e propria icona della WWE, ed è per questo che attendono con ansia il quarto episodio.

Come ben sappiamo però, il wrestling vive di attese ed anticipazioni, di promesse e di rese dei conti: questa volta l'entrata in scena del mitico Mark Calaway avverrà con qualche settimana di ritardo rispetto al passato. La quarta puntata sarà infatti disponibile sulla piattaforma streaming della WWE a partire dal 14 giugno 2020.

Si tratta del penultimo episodio, prima della conclusione prevista per la settimana successiva, e al momento sappiamo solo che si concentrerà sul match con Goldberg all'interno del mega evento Super ShowDown, un incontro che ha avuto degli strascichi per entrambi i wrestler.

Nel terzo episodio abbiamo invece assistito ai retroscena legati alle dispute tra Undertaker, Triple H e Shawn Michaels, e siamo sicuri che la serie abbia in serbo ancora diverse sorprese per il finale, soprattutto se consideriamo che la carriera di Undertaker è costellata di eventi epocali che meriterebbero attenzione. Il lottatore si è recentemente dichiarato dispiaciuto per la fine della Streak nel 2014, un evento che comunque non lo ha abbattuto e dopo il quale è riuscito a tornare a vincere sul ring.