WWE, Randy Orton si è comprato un aereo? Lo scherzo ha ingannato anche Undertaker

I lottatori della WWE sono sempre disposti ad affrontarsi a colpi di micidiali mosse finali per risolvere drammatiche diatribe, ma a volte c'è anche bisogno di smorzare la tensione con uno scherzo, e i social network forniscono il ring perfetto per lo scopo.

Reduce da un incontro con Edge, Randy Orton ha voluto prendersi gioco dei suoi followers postando una foto che lo ritrae all'interno di un jet privato e dichiarando di averlo appena acquistato. Durante il podcast After The Bell ha però ammesso, divertito, quanto la cosa gli sia sfuggita di mano, fino al punto che anche sua moglie gli ha chiesto spiegazioni:

"Non ho comprato un aereo. Sono arrivato a casa e mia moglie mi fa 'Perché diavolo hai detto di averlo comprato?' e io le ho chiesto 'Cosa vuoi dire?'. 'Controlla i tuoi social!', mi ha urlato lei. Non voglio fare nomi, ma almeno una dozzina di ragazzi e un paio di amici stretti mi hanno mandato un messaggio congratulandosi per l'aereo".

Ad averlo particolarmente divertito è stato però il messaggio del collega Undertaker: "Il messaggio più sorprendente l'ho ricevuto da Undertaker, che mi ha scritto 'Già, c'è chi gioca a dama, e chi come te gioca a scacchi. Congratulazioni per l'aereo, ragazzo'". Anche lui ha voluto complimentarsi per l'acquisto e per il fatto che Randy Orton sia un tipo che fa davvero sul serio.

In realtà il wrestler non era affatto serio, e lui stesso ha dichiarato che i social sono stati creati proprio per farsi due risate. The Undertaker ha invece rivelato uno dei momenti più drammatici della sua carriera nella quarta puntata di The Last Ride.