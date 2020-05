WWE: Randy Orton lancia una sfida al suo rivale Edge

Dopo l'ultimo incontro della WWE, gli appassionati di wrestling attendono con ansia il prossimo incontro tra Randy Orton e Edge, la cui sfida è stata lanciata dal primo durante un evento in cui ha partecipato insieme al rivale.

Durante il celebre "Monday Night Raw" Edge aveva deciso di chiarire il suo rapporto con Randy Orton, affermando che dopo le numerose sfide tra i due, e in particolare il "Last Man Standing" andato in onda durante il Wrestlemania 36, evento nel quale Edge è risultato il lottatore vincitore tra i due, ha deciso di considerare terminata la rivalità con il suo collega. Sul ring era presente anche Randy Orton, che inizialmente ha voluto dare ragione al suo rivale, affermando che "ha vinto il wrestler migliore", sembrava quindi che tutto stesse andando per il meglio, finché Randy non ha stupito tutti affermando come in realtà Edge fosse riuscito a batterlo solo in match tra più wreslter e mai in uno scontro singolo tra loro due.

Per questo ha deciso di sfidarlo ad un incontro che andrà in onda il prossimo 14 giugno, durante il celebre evento "Backlash". Nel frattempo si continua a discutere delle dichiarazioni di un atleta della WWE, in cui Lio Rush si lamenta delle decisioni prese dalla dirigenza della WWE nell'assegnare il titolo intercontinentale.