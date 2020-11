WWE, Randy Orton VS Drew McIntyre chi vincerà? Previsioni e scommesse

Ora che mancano poche ore al combattimento, è il momento di dare un'occhiata a chi potrebbe essere il vincitore. Secondo WrestleVotes , il piano della WWE per WrestleMania 37 rimane Orton vs.Edge con il campionato WWE in palio. Nel frattempo, WrestlingNews.co sta segnalando che Orton dovrebbe mantenere il campionato e che l'apparizione di McIntyre allo SmackDown della scorsa settimana è stata solo un'esca e un cambiamento per aumentare le valutazioni di Raw. "WrestlingNews.co è stato informato che a partire da venerdì scorso, il piano era per Orton di mantenere il suo titolo stasera e affrontare Reigns questa domenica sera", si legge nel rapporto. "La WWE spera in un aumento degli ascolti ora che la copertura delle notizie elettorali si è raffreddata". A prescindere dal suo valore, il sito di scommesse sportive online Kambi ha spostato la linea di scommesse per la partita durante il fine settimana, dando a entrambi gli uomini una probabilità pari a 17/20 di vincere il titolo. Infine c'è il sondaggio dei fan che la WWE ha pubblicato su Twitter domenica pomeriggio. Con oltre 24.000 voti a partire da lunedì, i fan si aspettano che McIntyre diventi campione del mondo con il 52% dei voti. In breve, gli esperti e gli addetti ai lavori credono che Orton vincerà, ma i fan hanno un po' più di fiducia in McIntyre. Solo il tempo ci dirà chi finirà per avere ragione. Intanto due grandi star sono pronte a salutarci, Rey Mysterio ha già dei piani di addio e The Undertaker non ha cambiato idea sul suo ritiro.

WrestleMania update: Source states that while Edge vs Randy Orton has been the long standing plan, and still is at the moment, the idea of Edge vs The Fiend has been discussed a great deal for the show. — WrestleVotes (@WrestleVotes) November 16, 2020