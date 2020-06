WWE, Rey Mysterio mostra la nuova maschera dopo l'infortunio all'occhio

Dopo le voci sul ritiro di Rey Mysterio dalla WWE, sono in molti ad aspettare con ansia il prossimo match del wrestler. Nel frattempo l'atleta californiano ha mostrato su Instagram la sua nuova maschera.

Potete vedere le foto in calce alla notizia, condivise sul suo profilo ufficiale. Nella prima immagine possiamo notare la presenza di una guardia sull'occhio ferito, mentre nella seconda è presente una semplice benda. Rey Mysterio ha voluto promuovere così una linea di mascherine, condividendo questo messaggio: "Di solito sono solo io che porto una maschera, ma in questi giorni dobbiamo proteggerci a vicenda. Un modo per farlo è comprando queste mascherine. Proteggi te stesso e gli altri mentre sfoggi questo look fantastico con le nuove maschere di Roots Of Fight". Disponibili in due colori, bianco e nero, le mascherine promosse dal wrestler presentano anche il suo nome, insieme ad un disegno che ricorda lo stile delle maschere di Rey Mysterio.

I fan hanno apprezzato molto questa iniziativa, come si può leggere nei commenti che accompagnano il post di Instagram. Mentre aspettiamo notizie riguardo il possibile ritiro dal ring di Rey Mysterio, vi segnaliamo l'atteso ritorno di Kurt Angle nella WWE, evento che siamo sicuri farà molto piacere a tutti i fan del wrestling.