WWE, Rey Misterio si ritira: cerimonia di addio su RAW la prossima settimana

In uno degli ultimi Monday Night Raw abbiamo visto Rey Misterio aggredito da Seth Rollins, che gli ha procurato anche un infortunio all'occhio. Adesso sembra che per il quarantacinquenne wrestler di origine messicana sia scoccata l'ora del ritiro. La stessa WWE ha annunciato in un tweet una cerimonia d'addio per il campione.

Qualche giorno dopo l'aggressione, l'avversario (che sul ring si era più volte scusato) ha poi affermato che Misterio era stato usato come "una sorta di sacrificio".

L'ultima esibizione è prevista per WWE RAW della prossima settimana, e sul ring con Rey Misterio ci sarà proprio Seth Rollins. Molti fan sono però convinti che si tratti soltanto di un'idea funzionale alla trama, e non del vero "pensionamento" del wrestler. Sul web, quindi, sono in molti a scherzare sull'ipotesi di un finto ritiro, come successe nel 2013 con Mark Henry.

Ray Misterio, in ogni caso, ha già recentemente discusso dell'opportunità di abbandonare l'attività agonistica. "Salgo sempre sul ring pensando: devo dimostrare che posso ancora farcela. Ricevo molti feedback del tipo: Rey, non hai più niente da dimostrare. Il tuo nome è già... hai lasciato il segno. Ma per me, è proprio quando sento di non aver più nulla da dimostrare che sento il bisogno di fare un passo indietro. È ancora emozionante per me."

Nel mondo del wrestling hanno fatto scalpore le recenti critiche piovute su Alexa Bliss, che ha saputo però rispondere a tono agli haters.