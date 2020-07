WWE: Rey Mysterio continua a lavorare senza un contratto

Non è un buon momento per i fan del wrestling: mentre diminuiscono sempre di più gli ascolti della WWE, sono ancora numerosi gli atleti che continuano a lavorare senza un contratto ufficiale. Tra questi sarebbe presente anche Rey Mysterio.

A dare la notizia è Dave Meltzer, autore della Wrestling Observe Newsletter, in cui rivela che il vecchio contratto frmato lo scorso settembre 2018 è già scaduto e la federazione del Wrestling non ha ancora deciso di offrire un rinnovo a Rey Mysterio. La notizia ha stupito tutti gli appassionati, soprattutto perché l'atleta californiano è stato uno dei protagonisti degli ultimi mesi, in particolare per la storyline di Monday Night Raw in cui sono presenti, tra gli altri, il figlio Dominik, Seth Rollins e Murphy.

Non conosciamo i motivi per questa scelta, ma considerando l'importanza di Rey Mysterio nel mondo del wrestling siamo sicuri che le due parti troveranno presto un accordo, mentre i fan aspettano con ansia di rivedere dal vivo il loro beniamino. In attesa di ulteriori informazioni su questo argomento, vi lasciamo con una interessante intervista ad un atleta della WWE: stiamo parlando di The Undertaker, che ha voluto ricordare gli inizi della sua lunga carriera nel mondo del wrestling.