WWE, Rey Mysterio ferito mostra la maschera insanguinata: tutto sull'incidente

Tra show e Gimmick sopra le righe negli anni il wrestling professionistico è diventato sempre più spettacoloso, alzando anche l'asticella delle prese e degli stunt sul ring, ma a volte qualcosa va storto e sono gli stessi atleti di fama internazionale a rimetterci. Stavolta è toccato a Rey Mysterio rimasto ferito durante il Monday Night Raw.

Nell'incontro doppio che vedeva schierati Rey e il figlio Dominik Mysterio contro Seth Rollins e Murphy si è infatti scatenato il putiferio quando è apparso un gruppo di lottatori mascherati che hanno preso di peso il malcapitato wrestler e lo hanno lanciato contro un angolo del ring: potrete vedere in dettaglio la scena nel player in alto. Purtroppo, Mysterio non sembra aver attutito bene il colpo e a fine serata ha condiviso dal suo account Twitter varie foto, che troverete in calce, raffiguranti la sua maschera insanguinata ed anche la lunga ferita che ha riportato alla testa.

Fortunatamente, la ferita non sembra essere grave, ma è indubbio che il wrestler abbia accusato il colpo. Per l'atleta questa stagione all'insegna degli infortuni non sembra volersi chiudere e, dopo le recenti dichiarazioni dei medici sulle condizioni di Mysterio, c'è da sperare che questo nuovo trauma non abbia ripercussioni sull'occhio già ferito. Per altri dettagli, vi lasciamo ai commenti di Prince Misteryo sul suo ultimo incontro.