WWE, Rey Mysterio firma un nuovo contratto: 'Continuerò a lottare'

In una recente intervista a Sports Illustrated, Rey Mysterio ha confermato di aver firmato un nuovo contratto con la WWE, allungando così la sua carriera nel mondo del wrestling. I dettagli non sono ancora stati resi noti, ma le voci su un rinnovo si rincorrevano già dallo scorso settembre.

"Non abbiamo mai reso pubblica la firma del mio nuovo contratto" ha dichiarato l'ex campione WWE, "ma ci sarà sicuramente più tempo per vedere Rey Mysterio nella WWE. Continuerò a lottare, almeno fino a quando Padre Tempo non mi avrà raggiunto e mi dirà: È il momento di andare."

Classe 1974, Rey Mysterio (vero nome Óscar Gutiérrez), statunitense di origine messicana, aveva lasciato per la prima volta il wrestling nel 2015. "Ero stanco, attraversavo una fase della mia vita in cui avevo soltanto bisogno di una pausa" ha spiegato. "Durante quel periodo, ho avuto il tempo di pensare a cosa volevo fare per il resto della mia vita. Ne ho parlato con mia moglie e i miei figli e alla fine abbiamo deciso insieme che era ora di tornare sul ring. Sono grato per questa opportunità, perché sapevo che mio figlio voleva far parte di questo settore [...]. La WWE mi ha trattato come se non fossi mai andato via, e sono così grato, è veramente una benedizione."

