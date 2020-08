WWE, Rey Mysterio lancia suo figlio Dominik: svelato il nuovo nome del lottatore!

Dominik Mysterio, figlio del notissimo Rey, domenica farà la sua prima apparizione sul ring in SummerSlam, l'evento estivo in pay-per-view prodotto annualmente dalla WWE. Il giovane ragazzo continuerà dunque la tradizione di famiglia con un nome che rimanda chiaramente all'eredità paterna.

Dominik si chiamerà infatti Prince Mysterio, come dichiarato durante un'intervista ad ESPN. Il ragazzo ha raccontato la ragione della sua scelta, speigando di voler onorare suo padre e di voler combattere come suo diretto successore. Dato che “Rey” in spagnolo significa “Re”, Dominik sarà dunque il “principe”. Il figlio di Rey ha anche rivelato di aver già pronto il ring gear da Prince Mysterio.

Il primogenito del folletto di San Diego sta dunque preparando con cura tutti i dettagli per il suo esordio che, avverrà all'Amway Center di Orlando. Si tratterà probabilmente di uno Street Fight match che dovrebbe mettere fine alla lunga lotta tra il Monday Night Messiah, Seth Rollins e la notissima famiglia di origini messicane della WWE.

A riguardo Rey ha detto: "Ne abbiamo già parlato. Continuerà sicuramente la dinastia Mysterio. É nei suoi geni. Credo che dovremmo inserirlo in una storia e creare qualcosa che possa aiutare i fan a scoprire la ricchissima storia dietro la lucha libre e le maschere".

Dominik continuerà dunque la tradizione di famiglia, ricordiamo infatti che anche suo padre aveva ricevuto a sua volta la maschera dallo zio, omonimo lottatore che è stato a lungo anche suo allenatore. Proprio in riferimento alla maschera ha detto: "Il mio volto è stato sotto gli occhi di tutti ma penso che basterà presentare la cosa in modo un po’ diverso. Voglio indossare una maschera anche io, ma dovrà essere introdotta bene così che la gente non fraintenda. Ho sempre voluto indossare una maschera per via della tradizione di famiglia. É veramente molto importante per me".

Durante il Monday Night Raw, Dominik Mysterio ha già affrontato Seth Rollins. In attesa di questo nuovo match, riviviamo insieme i momenti più importanti di Randy Orton in SummerSlam.