WWE, Rey Mysterio perde un occhio e Seth Rollins vomita: delirio all'Extreme Rules 2020

Dopo l'infortunio di Rey Mysterio, ferito all'occhio proprio da Seth Rollins, molti fan della WWE si aspettavano una rivincita da parte wrestler messicano, eppure anche stavolta la situazione è precipitata, con risultati davvero grotteschi persino per gli standard del wrestling.

Del resto Mysterio aveva sfidato l'avversario in un match davvero particolare: un incontro Eye for an Eye (occhio per occhio), alla ricerca di vendetta per il torto subito in precedenza. Ogni regola è stata quindi sospesa, e i due si sono dati battaglia sul ring con mosse spettacolari e con l'utilizzo di oggetti contundenti come cacciaviti e altri attrezzi.

Come potete vedere dal video qui sotto, la sorte non ha arriso a Rey nelle fasi finali: si è ritrovato sotto la morsa dell'avversario, che lo ha spinto a forza contro i gradoni di metallo e gli ha premuto il volto contro uno spigolo. Una trovata davvero splatter, anche perché poco dopo vediamo il wrestler a terra, intento a gemere per il dolore con il bulbo oculare tra le mani.

Lo spavaldo Rollins si avvicina soddisfatto per essere riuscito a sconfiggere Mysterio, ma la vista della ferita lo costringe ad arretrare e a vomitare. Ovviamente è davvero difficile pensare che si tratti di vicende reali: il tutto è stato preparato a tavolino e forse stavolta gli autori hanno realmente esagerato, sconfinando nel trash più assoluto. Del resto, il wrestling è bello anche per questo...

Cosa ne pensate? Lo scontro continuerà oppure il match sancirà la fine definitiva della faida tra i due? Mentre Rey Mysterio viene accompagnato fuori dal ring dagli arbitri e dai medici, Undertaker si abbandona ai ricordi, al sicuro dopo l'annuncio del ritiro dalla WWE.