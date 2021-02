WWE: Rhea Ripley si sposta da NXT, ecco quando la vedremo sul ring di Raw

Nei giorni scorsi si è tenuta l'elimination chamber della WWE, gli appassionati del wrestling inoltre hanno accolto con entusiasmo il nuovo annuncio della federazione, riguardo il debutto di Rhea Ripley in Raw.

In calce alla notizia trovate il messaggio condiviso dall'account ufficiale di Twitter della WWE, in cui è presente un breve video con l'atleta Rhea Ripley e in cui annuncia che l'ex campionessa della sezione femminile NXT farà parte del prossimo match di WWE Raw. In molti aspettano con ansia di rivedere il match tra Charlotte Flair e Rhea, in particolare dopo la sconfitta subita dalla wrestler australiana, evento che nelle parole di Rhea Ripley ha avuto un forte impatto sulla sua carriera. Oltre al messaggio della WWE, in calce alla notizia trovate anche la risposta di Rhea Ripley, che ha deciso di pubblicare solo una gif.

Non sappiamo ancora i dettagli del match, ma siamo sicuri che nelle prossime settimane sapremo di più riguardo le prossime sfide di Rhea Ripley. Cosa ne pensate di questa nuova aggiunta al roster di Raw? Fatecelo sapere con un commento alla notizia, nel frattempo vi segnaliamo questa notizia in cui parliamo dell'uso dei social da parte degli atleti della WWE e delle regole imposte dalla federazione di wrestling.