WWE: Ric Flair è d'accordo per dei nuovi Four Horsemen?

È un momento di grandi ritorni nel mondo del wrestling: oltre alla ricomparsa di Rey Mysterio nella WWE, si sta discutendo anche di una nuova incarnazione dei Four Horsemen, gruppo in cui era presente Ric Flair.

Sono in molti ad aver notato che durante le puntate di "AEW Dynamite" i wrestler Cody Rhodes, Dax Harwood e Cash Wheeler hanno iniziato a salutarsi con il celebre gesto dei Four Horsemen. Il gruppo storico era formato da Ric Flair, Arn Anderson, Tully Blanchard e guidato da James J. Dillon, diventando in breve tempo uno dei più famosi degli anni '80. Ric Flair rispondendo alle domande del giornalista di Wrestling Inc., ha detto la sua su un eventuale ripresa del gruppo: "Sarei d'accordo. Non importa chi lo fa o come verrà fatto, saremo sempre noi gli originali. Ancora adesso quando vedo Arn ci salutiamo con il gesto delle quattro dita e anche gli altri fanno lo stesso. Succede quando siamo insieme e stiamo firmando degli autografi, ma anche quando siamo lontanissimi, tutti quanti ci salutano così".

Continua poi spiegando le grandi possibilità per la nuova incarnazione dei Four Horsemen: "Però gli dico, immagini come sarebbe adesso con tutto questo marketing? O se avessimo lavorato con la WWE che ha molta più esperienza in queste cose?". Siamo sicuri che nei prossimi mesi sapremo qualcosa di più al riguardo, nel frattempo vi lasciamo con questa notizia che spiega i motivi per un licenziamento importante nella WWE.