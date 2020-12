WWE, Ric Flair: 'Triple H ne sa di wrestling più di chiunque altro'

Triple H non ha potuto prendere parte WrestleMania all’inizio di quest’anno per la prima volta dopo 23 edizioni per colpa di un quadricipite strappato. Il 51enne, potrebbe però avere ancora qualche incontro eccezionale da disputare secondo il suo vecchio amico Ric Flair.

In una intervista con WWE UK per promuovere la RAW Legends Night, Flair si è esposto su un possibile ritiro di Triple H e ha rivelato che a suo avviso merita un grandissimo riconoscimento da parte della WWE.

"Lui incarna una 'Leggenda' più di chiunque altro perché non è solo un grande interprete, ha studiato il business, è uno storico. Probabilmente ne sa più di me sul business, anche se io ci sono dentro da 30 anni più di lui. Spero di vederlo in un grande match di ritiro, se deciderà di andarsene in pensione in futuro. Si merita tutto questo e tutti i riconoscimenti che gli spettano".

Il Nature Boy ha anche sottolineato quanto Triple H sia da stimare ed ammirare per la costruzione e la gestione del marchio WWE NXT: "Ha realizzato tutto questo grazie ai suoi sforzi ed è salito a un livello tale da non essere solo un grande lavoratore, ma ha anche contribuito a influenzare la federazione con la crescita di NXT. Aiutare a vedere giovani ragazzi avere l’opportunità di cimentarsi in un mondo cosi bello e affascinante, è qualcosa di gratificante. Inoltre è uno dei miei due o tre migliori amici. L’ho appena visto a RAW e a TLC e ho fatto una bella chiacchierata con lui. Praticamente vive il tipo di programma che facevamo ai vecchi tempi. Non avrebbe potuto fare diversamente. Non gli mancherà nulla, e vuole sempre vedere crescere l’azienda".

