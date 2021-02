WWE, il ricordo di Eugene: 'Una volta Jim Cornette si infuriò con John Cena e Randy Orton'

Intervenuto recentemente al podcast Talk Is Jericho, l'ex star della WWE Eugene ha raccontato un vecchio aneddoto che risale al 2002 e che ha avuto per protagonisti John Cena e Randy Orton, che in occasione di un match per la Ohio Valley Wrestling (OVW) fecero letteralmente infuriare il produttore Jim Cornette.

Come ha ricordato Eugene, all'epoca Cornette era il principale esponente OVW e aveva organizzato un match tra John Cena e Randy Orton, già allora piuttosto affermati. Doveva essere il main event della serata, ma i due sforarono compromettendo il resto dello show.

"Andarono oltre di qualcosa come due minuti e diciassette secondi" ha raccontato Euguene, "ricordo che Cena dopo arrivò soddisfatto dell'incontro, diceva qualcosa come: Sì, siamo stati davvero bravi. Cornette rispose: Dannazione, due minuti e diciassette? Prese una mazza da baseball e cominciò a colpire le finestre dell'edificio giù da noi, e a colpire la sua macchina. Randy era appena andato via ed è tornato indietro. Sì, ogni tanto le frustrazioni di Jim Cornette vengono fuori."

L'ultimo incontro tra John Cena e Randy Orton, due dei più grandi wrestler degli ultimi vent'anni, risale al 2017.