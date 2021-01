WWE: Rivelati altri dettagli sulle lesioni riportate da Kevin Owens

Dopo i commenti di Hulk Hogan sulla WWE, la federazione di wrestling ha voluto condividere un rapporto che rivela quali sono state le lesioni subite da Kevin Owens durante il match contro Jey Uso e Roman Reigns.

Come sapete il wrestler è diventato nel corso dei mesi uno dei rivali principali di Roman Reigns, i due si sono affrontati in diverse volte, fino al match in cui era presente anche Jey Uso. Lo scontro è continuato fino a quando Kevin Owens non ha perso l'equilibrio cadendo dall'arena e atterrando su alcune parti del set. Secondo quanto rivela il sito della WWE, le lesioni che ha subito comprendono una contusione alla spina dorsale e una ferita ai reni.

Dopo la caduta, l'atleta è stato subito soccorso e portato in un ospedale vicino, ma per adesso i medici non hanno ancora rivelato quando potrà ritornare ad esibirsi sul palco della WWE. I fan comunque gli hanno augurato una pronta guarigione e sono in attesa di vedere quando si terrà il match di rivincita tra i due rivali. Per concludere vi lasciamo con questa intervista ad un importante atleta della WWE: si tratta di Big Show, che ha rivelato di essere interessato ad un match per il titolo di campione.