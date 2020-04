WWE, rivelati altri sei licenziamenti a sorpresa nel roster di NXT

L’ondata di tagli in WWE non sembra fermarsi e, come era stato ipotizzato dopo i licenziamenti di Gallows e Anderson, oltre a numerosi talenti on screen e dipendenti, con l’arrivo del fine settimana sono stati aggiunti altri nomi alla lista.

Durante la giornata di mercoledì, infatti, erano stati annunciati nomi legati principalmente a Raw e Smackdown, comunicati pubblicamente dalla stessa compagnia di Stanford, mentre per quanto riguarda il roster di NXT era circolata la notizia che sarebbe stato colpito dai tagli ma non si sapeva di preciso chi sarebbe stato coinvolto.

In queste ultime ore, PWInsider ha segnalato alcuni degli atleti del territorio di sviluppo che sono stati svincolati, tra cui spicca la ventiquattrenne Taynara Conti, la quale era nel roster giallonero dal 2017, ha partecipato alle due edizioni del Mae Young Classic e si è vista più volte durante gli show. Gli ultimi licenziamenti in ordine di tempo, invece, riguardano sei atleti che ancora non avevano esordito in televisione o nei live events. Gli atleti licenziati sarebbero Mohamed Fahim, Marcos Gomes, Faisal Kurdi, Edgar Lopez e Hussain Aldagal, tutti approdati al Performance Center nell’arco del 2019 e desiderosi di esordire un giorno nel main roster.

Intanto, sembra che anche Kassius Ohno sia stato licenziato dalla WWE, scenario molto probabile ma che è ancora in attesa di conferma.