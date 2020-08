WWE: Roman Reigns è il nuovo Universal Champion, trionfo al Payback

Si torna a parlare del campione della WWE: questa volta vi segnaliamo i commenti di Roman Reigns dopo il suo match, che abbiamo potuto vedere in Payback, nuovo evento andato in onda nella notte di domenica 30 agosto.

Dopo l'annuncio della sua malattia, avvenuto nel corso del 2018, l'atleta ha stupito tutti, sconfiggendo i suoi avversari Bray Wyatt e Braun Strowman. Alla fine del match Roman Reigns ha quindi potuto festeggiare il titolo di campione della WWE, insieme al suo nuovo manager Paul Heyman. In calce alla notizia potete trovare il post che è stato subito condiviso dal cinque volte campione, in cui è presente una sua foto accompagnata da questo commento: "È tornata al suo posto".

Come si poteva immaginare il suo post è stato subito condiviso da tutti gli appassionati di wrestling, ricevendo oltre 480 mila Mi Piace e quasi dieci mila commenti, facendo notare in particolare lo stato in cui si trova il ring, completamente distrutto durante il match. È un grande successo anche per Paul Heyman, che è stato il manager di quattro diversi campioni di wrestling. Nei giorni scorsi, l'atleta della WWE si era detto sicuro della sua vittoria e così è stato, a conferma dell'ottimo momento che sta vivendo Roman Reigns.