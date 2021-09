WWE, Roman Reigns difenderà il titolo contro Finn Balor a Extreme Rules

Nella giornata di giovedì la WWE ha annunciato l'aggiunta di un nuovo match al programma del prossimo Extreme Rules. Roman Reigns difenderà il suo titolo dello Universal Championship contro Finn Balor, in un incontro avrà il sapore della rivincita dopo quanto successo a SummerSlam.

Lo scorso 3 settembre, infatti, Finn Balor, primo Universal Champion, ha combattuto per il titolo e perso contro Roman Reigns. La vittoria di The Head of The Table, però, è stata tutt'altro che incontrovertibile, dal momento che è arrivata dopo che The Prince aveva subito un violento attacco prima del match per mano degli Usos.

Mentre la scorsa settimana Triple H ha subito un intervento al cuore, prende forma il programma di WWE Extreme Rules, evento previsto per domenica 26 settembre (su Peacock negli Stati Uniti, e in streaming su WWE Network). Sheamus sfiderà Damian Priest per lo United States Championship, mentre Randy Orton e Bobby Lashley, come da richiesta proprio di quest'ultimo, si sfideranno per il WWE Championship.

Vedremo inoltre Alexa Bliss e la sua bambola magica Lily al Raw Women's Championship, e una rivincita tra Bianca Belair e Becky Lynch per lo Smackdown Women's Championship.

Prima di Extreme Rules, a Smackdown è previsto un incontro tra Brock Lesnar e CM Punk. Per altri approfondimenti sul mondo del wrestiing, intanto, rimandiamo al recente discorso di Mick Foley sui problemi della WWE.