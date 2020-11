WWE, Roman Reigns racconta l'alleanza samoana con i gemelli Uso

Dopo quello che era successo in Clash of Champions, era difficile ipotizzare una "alleanza" tra Roman Reigns e i gemelli Jey e Jimmy Uso, ma l'ultimo episodio di SmackDown ha dimostrato che probabilmente si va in quella direzione. Paul Davis di WresltingNews.co ha anticipato i piani della WWE per il futuro prossimo.

Roman Reigns, a quanto pare, sarà riconosciuto come "capo" della scuderia e gli Uso inizieranno anche a vestirsi come lui.

"Questa storia è ideata per elevare Roman, ma anche per portare Jimmy e Jey al livello successivo" avrebbe rivelato a Davis una fonte ben informata.

In una chat su Zoom con Mania Club di qualche settimana fa, Roman Reigns ha parlato della possibile alleanza tutta samoana con i due fratelli, spiegando che la motivazione andrebbe al di là delle comuni origini. "Penso che tutti abbiamo gli stessi pensieri, e ha molto senso. Ma credo che Samoa Joe sia stato il primo a dirlo, per quello che è il clima di oggi e tutto ciò che accade socialmente, ma non penso che lo vogliamo fare solo in base al fatto che siamo tutti samoani [...] il fatto è che mi chiedo dove sono adesso all'interno del mio personaggio... devi essere in grado di mostrare quel dominio e creare quel momento in cui ti chiedi chi sarà il tizio che butterà giù dal piedistallo quel potente gruppo."

Tra le novità nel mondo del wrestling degli ultimi giorni, segnaliamo la fine dell'amicizia tra Sasha Bankd e Bayley e l'apparizione di The Undertaker al Tonight Show con Jimmy Fallon.