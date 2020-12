WWE, Roman Reigns risponde a modo suo alla sfida di Goldberg

Nell'ultimo episodio di The Bump, il WWE All Famer Bill Goldberg aveva ufficialmente lanciato il suo guanto di sfida a Roman Reigns, rispondendo così a una domanda su eventuali conti in sospeso tra i due: "Oh, direi che è uno degli eufemismi più gentili che abbia mai sentito. Si è tirato indietro a WrestleMania."

Goldberg ha continuato la sua invettiva accusando Reign di aver "rubato la mia mossa Dio sa quanto tempo fa, e continua a eseguirla a un livello inferiore". Il wrestler ha concluso dicendo: "Allora Roman, sto venendo per te. Magari sarò vecchio, magari sarò grigio, ma sono sempre Goldberg."

La risposta di Roman Reigns è arrivata su Twitter, e non sembra certo conciliante. Una leggenda del wrestling come Goldberg viene palesemente snobbata, e Reigns è concentrato sul suo prossimo avversario, Kevin Owens, che sfiderà il prossimo 20 dicembre.

"Io non aspetto mai in fila" si legge nel tweet visibile anche in calce alla notizia. "Sono io l'attrazione, e scelgo io chi è il prossimo. E il prossimo è Kevin Owens."

Goldberg e Reigns avrebbero dovuto sfidarsi a WrestleMania 36, ma quest'ultimo ha rinunciato per motivi personali. Da allora Goldberg, 53 anni, non è più salito su un ring.

