WWE, Roman Reigns vuole la Universal Championship: 'Non è una promessa, è uno spoiler'

La carriera di Roman Reigns ha subito una svolta inaspettata e ora il campione della WWE è deciso a conquistare importanti traguardi grazie ad un nuovo, prezioso alleato che lo seguirà nelle sue prossime imprese.

Con la SummerSlam si è aperto un nuovo conflitto che vede protagonisti Reigns, il terrificante The Fiend e Braun Strowman. Nell'ultima puntata di SmackDown abbiamo visto i tre wrestler impegnati con la firma di nuovi contratti, e quando le telecamere si sono concentrate sul Roman Reigns.

"Sarò a Payback domenica, è una promessa. Sarò nel Triple Threat Match, distruggerò tutti e me ne andrò. Garantito. E riconquisterò il mio titolo Universal Championship, che in realtà non ho mai perso. Non è solo una predizione, è uno spoiler".

Nel pronunciare queste parole lo vediamo voltarsi verso il suo nuovo punto di riferimento. A sorpresa appare quindi Paul Heyman , già sostenitore di Brock Lesnar. A quanto pare i due mirano molto in alto e si parla già di una possibile vittoria schiacciante, prevista per il Triple Threat, e di un nuovo regno che vedrà Reigns e Heyman al vertice di SmackDown.

Non resta che attendere per scoprire se la determinazione del wrestler pagherà bene. Intanto vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra intervista esclusiva a Jeff Hardy.