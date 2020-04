WWE, Ronda Rousey si scaglia contro i fan ingrati e definisce il wrestling teatro

È un periodo di grandi scossoni per il mondo del wrestling. Dopo l'addio dei The Revival, arriva Ronda Rousey a sollevare un vero e proprio polverone nella WWE.

"Cosa sto facendo se non posso trascorrere il mio tempo con la mia famiglia? Invece sto impiegando il mio tempo e le mie energie per una manciata di fan str**i e ingrati che non mi apprezzano nemmeno. Mi piace esibirmi. Mi piacciono le colleghe. Mi piace essere sul ring... ma alla fine del giorno mi dicevo 'Vaff***o questi fan, amico'. La mia famiglia mi ama e mi apprezza e voglio che tutte le mie energie vadano a loro.", ha dichiarato la lottatrice al podcast Wild Ride! With Steve-O.

Nella stessa intervista ha poi commesso l'errore di definire il wrestling come teatro, toccando un argomento che è sempre stato fonte di dibattito tra chi segue questo sport: "Amo la WWE. Mi sono divertita molto. Amo tutte le ragazze dello spogliatoio. Correre lì e partecipare a questi finti combattimenti per divertimento è molto bello. Amo la coreografia, amo recitare, amo il teatro."

Rousey ha però affermato che la WWE stava portando via troppo tempo alla sua famiglia, visto che nelle poche ore che trascorreva a casa era davvero stanca per gli allenamenti. I fan non apprezzeranno di certo le dure parole che sono state loro rivolte, e anche alcune delle altre lottatrici della WWE si sono già risentite per il paragone fatto da Rousey in relazione al teatro.

