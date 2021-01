WWE, Royal Rumble a porte chiuse? Ecco le ultime indiscrezioni

Il primo tra i Big 4 in ordine cronologico, e in generale uno tra i PPV più attesi dell'anno per un fan WWE, la Royal Rumble 2021 non potrà accogliere pubblico in sala.

Secondo quanto riportato da Jon Alba di Spectrum Sports 360 (via Comicbook), l'evento che si terrà il 31 gennaio al WWE ThunderDome avverrà a porte chiuse a causa, ovviamente, dell'ancora divampante pandemia.

Sul Patreon di Alba, infatti, si leggerebbe come la compagnia di Stamford non abbia piani per uno spettacolo con una live audience, nonostante il Capitol Wrestling Center di NXT e il Daily's Place Amphitheater della AEW abbiano ricominciato ad operare con un numero limitato di spettatori in arena (ricordiamo però che il pubblico di Raw e Smackdown è rimasto comunque virtuale dallo scorso agosto, mentre per i PPV dobbiamo tornare addirittura a Elimination Chamber per trovare il pubblico in arena).

"Sto tenendo sotto controllo la situazione da settimane, e praticamente diverse persone informate su ciò che sta accadendo indicherebbero che non ci sono piani per un evento a porte aperte. Con la Rumble a sole tre settimane di distanza, se ci fosse davvero la volontà di coinvolgere fisicamente i fan, sarebbe una sfida non da poco ideare un piano in grado di poterlo permettere".

Vedremo nei prossimi giorni quali saranno i comunicati ufficiali in merito. Nel frattempo, vi consigliamo la lettura dei nostri approfondimenti su WWE Untold - The Undertaker vs. Randy Orton e su Brothers of Destruction - Il documentario su Kane e The Undertaker.