WWE, Samoa Joe di ritorno al tavolo dei commentatori?

L'ex-Campione degli Stati Uniti Samoa Joe sarebbe stato avvistato in quel del WWE Performance Center per le registrazioni di Raw, pronto a riprendere l'attività... Al tavolo dei commentatori.

Dopo essere stato sospeso per 30 giorni a causa di una violazione secondo la Welness Policy (procedura antidoping) solitamente applicata ai lottatori WWE, e a seguito dell'infortunio (commozione cerebrale) riscontrato, secondo quanto riportato anche da Dave Meltzer, durante le riprese di una pubblicità per Monday Night Raw (spot che potete vedere anche cliccando sul video in calce alla notizia), Samoa Joe mancava ormai da un po' dal ring, e ci si iniziava a chiedere quando sarebbe riapparso.



Ora, stando agli ultimi report di Pro-Wrestling Sheet, l'ex-Campione degli Stati Uniti avrebbe fatto il suo ritorno in federazione, ma non sul ring, come si potrebbe pensare, bensì al tavolo di commento, come aveva fatto anche in occasione di un precedente infortunio che lo aveva tenuto lontano dall'azione (ma non dai microfoni).



Joe, che prima di infortunarsi, aveva intrapreso un'alleanza con i Viking Raiders e Kevin Owens, era stato dato come possibile partecipante al grande evento di casa WWE, Wrestlemania 36, nonostante non fosse stato ufficialmente annunciato per nessun match, ma come abbiamo visto si trattava solo di un semplice rumor.