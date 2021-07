WWE, Sasha Banks attacca Bianca Belair nel finale di SmackDown

Dopo il ritorno inaspettato di Sasha Banks in aiuto di Bianca Belair, i fan hanno pensato che sarebbe potuta passare una settimana prima di poter vedere Banks in azione, ma per fortuna non è stato così.

Banks e Belair hanno affrontato Zelina Vega e Carmella e per tutto il tempo hanno mostrato una chimica stellare. Avrebbero festeggiato un po' di più dopo la loro vittoria se Banks non avesse attaccato Belair brutalmente per chiudere SmackDown.

Le due stavano ballando sul ring e si sono persino abbracciate quando Banks ha colpito Belair, facendola cadere a terra.

Belair è apparsa scioccata e Banks ha poi parlato un po' con i fan, confermando che non è un'amica di Belair, ma sta cercando di riavere il suo titolo. Ha poi attaccato nuovamente l'avversaria mentre quest’ultima lottava per raggiungere le corde.



Banks ha preso il titolo di Belair e lo ha tenuto in alto mostrandolo al pubblico, ma non aveva ancora finito con Belair.



Tutti pensavano che fosse strano che fosse tornata a SmackDown come amica di Belair, ma ora sappiamo che era solo uno stratagemma e che è in cerca di vendetta dopo la sua sconfitta a WrestleMania 37, e non vediamo l'ora di vedere cosa succederà in questa faida.



