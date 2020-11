WWE: Sasha Banks diventa Undertaker in questo straordinario servizio fotografico

The Undertaker ha dato tutto al wrestling e per lui è arrivato il momento di abbandonare il ring. I suoi trent'anni di carriera hanno un grande significato per i wrestler di tutte le generazioni, per cui anche Sasha Banks ha deciso di celebrare la sua leggenda attraverso un servizio fotografico niente male.

Il progetto è stato ideato dalla WWE e rientra all'interno dei "30 Days of The Deadman", in cui diversi performer sono apparsi nei panni del noto Mark Calaway e hanno ripreso i suoi look più famosi, da Alexa Bliss a Jeff Hardy, passando per Aj Styles e Shinisuke Nakamura. Banks ha interpretato l'anima più moderna di Undertaker e nei vari scatti la vediamo indossare un top nero e gli iconici guanti.

Sembra essere un momento particolarmente fortunato per la lottatrice e in futuro potrebbe trovarsi a raccogliere la pesante eredità di Deadman imponendosi come una delle wrestler più seguite. Attualmente è impegnata a prepararsi per il match di Survivor Series contro Asuka, già battuta quest'estate.

Il carisma di Sasha Banks è noto a tutti e recentemente anche gli spettatori televisivi hanno potutao apprezzarla, grazie ad un'apparizione in The Mandalorian. A quanto pare combattere e dare spettacolo è sempre una priorità per l'atleta, a prescindere dal terreno di gioco. Cosa ne pensate? La vedete bene nei panni di Undertaker?

Vi ricordiamo che anche Kane ha commentato il ritiro del suo storico collega ed è comparso insieme a lui nel documentario Brothers of Destruction.