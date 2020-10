WWE: Sasha Banks vs Bayley, la fine di un'amicizia sul ring! Ecco chi ha vinto il titolo

Dopo la sfida per il Summerslam 2020 Sasha Banks e Bayley sono tornate a dare spettacolo in un'accesa sfida nella gabbia di WWE Hell in a Cell, tra recriminazioni e colpi di scena.

Le due wrestler erano famose per la loro intesa, maturata in anni e anni di amicizia, ma alla fine il destino le ha portate a combattere l'una contro l'altra. Il tradimento di Bayley non è passato inosservato e siamo giunti così alla resa dei conti per conquistare il titolo di SmackDown. In una gara senza esclusione di colpi, le due hanno fatto uso di diversi oggetti contundenti per avere la meglio.

Dopo un'inizio giocato tra provocazioni e mosse acrobatiche è stata Sasha ad avere la meglio. Colpendo l'avversaria con un estintore e con un bastone kendo è riuscita ad indebolire l'avversaria, anche se poco dopo Bayley ha provato ad opporsi con tutte le sue forze, finendo per mettere Sasha al tappeto... anzi a metterla distesa su una scala di metallo, per poi marcarla con una bomboletta spray in modo che tutti sapessero dove avrebbe inflitto il colpo finale. Come potete vedere dal video in basso, la wrestler è però riuscita a sfuggire un secondo prima che la sedia lanciatale dall'avversaria la colpisse.

Nel giro di poco l'incontro si è capovolto ancora e Sasha Banks si è aggiudicata il titolo. Sembra proprio che la nuova campionessa sia più in forma che mai, dentro e fuori dal ring, dato che ha iniziato anche a recitare e che la vedremo presto in The Mandalorian.