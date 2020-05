WWE, Scarlett entra nel roster NXT con un servizio fotografico mozzafiato

Mentre Brie Bella mette in mostra i suoi problemi coniugali, un'altra coppia della WWE sembra non avere preoccupazioni: Scarlett e Kross si preparano a conquistare il pubblico della NXT grazie a spettacolari mosse di combattimento, ma non solo...

Se Kross ha già avuto modo di mettere in mostra le proprie abilità sul ring, c'è molta attesa per il vero e proprio debutto della compagna Scarlett e la lottatrice ha deciso di alleggerire l'attesa con un servizio fotografico in cui la vediamo indossare degli abiti di cuoio nero che lasciano poco spazio all'immaginazione.

Possiamo presumere che sarà il look prescelto con il quale si presenterà sul ring per i vari incontri, e a colpire è soprattutto la presenza di guanti scuri dotati di artigli felini, qualcosa che la fa assomigliare molto ad una Catwoman del wrestling. La coppia si è fatta un nome combattendo per Impact Wrestling, anche se allora la donna si faceva chiamare Scarlett Bordeaux (o con il soprannome Smoke Show), mentre Kross aveva un nome davvero terrificante.

Dopo lo spettacolare debutto di quest'ultimo, ci aspettiamo di vedere a breve anche Scarlett sul ring, sebbene non sia ancora stata svelata l'identità della sua avversaria. Che possa essere Aliyah? O forse Santana Garrett?