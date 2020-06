WWE: scopriamo chi ha vinto le ultime sfide della NXT

I fan del wrestling sono ancora in attesa delle prossime puntate dello show WWE dedicato a The Undertaker, nel frattempo è andato in scena l'evento NXT TakeOver, scopriamo chi è risultato vincitore sul ring.

Dopo la vittoria di El Hijo del Fantasma durante la precedente puntata di NXT, gli appassionati aspettavano con ansia l'evento NXT TakeOver: In You house, che si è aperto con lo scontro tra le due squadre composte da Mia Yim, Shotzi Blackheart e Tegan Nox contro Candice LeRae, Dakota Kai e Raquel Gonzales. Alla fine la vittoria è spettata alle prime, mentre sul ring si sono succeduti Finn Balòr e Damian Priest, la sfida tra i due rivali è stata vinta da Finn Balòr, che è riuscito a battere per l'ennesima volta Damian Priest.

Il titolo di campione nordamericano è ancora in mano a Keith Lee, Johnny Gargano infatti non è riuscito ad avere la meglio sul wrestler, come lui anche Velveteen Dream non è riuscito nell'intento di strappare la cintura ad Adam Cole, che mantiene il titolo NXT avendo vinto nella sfida "Last Chance Backlot Brawl". Infine Io Shirai diventa la nuova campionessa del NXT, dopo aver sconfitto le rivali Charlotte Flair e Rhea Ripley. Per finire vi lasciamo con la nostra intervista a Triple H della WWE.