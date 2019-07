WWE: Seth Rollins ci mostra il costume ispirato agli X-Men

Dopo le ultime novità sul rating della WWE, vediamo come gli atleti dello show si siano lasciati andare ad alcune importanti citazioni. Ecco quindi il costume indossato da Seth Rollins e Becky Lynch nel corso della WWE Extreme Rules.

La sfida tra i due e Baron Corbin e Lacey Evans si è appena conclusa a favore dei primi: magari a contribuire alla loro vittoria può essere stato il nuovo look dei due atleti, nel caso di Rollins ispirato ai costumi della collana New X-Men. La somiglianza è notevole, entrambi sono di colore nero con rifinitura gialle, inoltre la tuta di Seth Rollins presenta al centro una X, stesso simbolo presente nell'uniforme portata dai mutanti creati dalla penna di Stan Lee. Come sappiamo l'atleta nativo di Buffalo è un grande fan dell'universo Marvel, tanto che in passato si è presentato davanti alle telecamere indossando un costume ispirato a Thanos, oppure in stile Quantum Avengers. Questo lascia pochi dubbi su quale sia stata la principale influenza per il completo indossato durante l'ultimo show.

Quello di Becky Lynch invece è stato creato seguendo lo stile della tuta presente in Kill Bill, divisa del personaggio di Uma Thurman, alternando però i due colori principali.

