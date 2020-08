WWE, Shawn Michaels pronto a tornare, la farà pagare a Randy Orton?

Mentre Lana e Rusev festeggiano il loro anniversario condividendo dettagli piccanti, nel nuovo trailer di Raw la situazione inizia a scaldarsi per altri motivi, visto che l'attacco di Randy Orton ha suscitato l'attenzione di un pezzo da novanta come Shawn Michaels.

Nella scorsa puntata abbiamo visto Orton accanirsi brutalmente sul settantunenne Ric Flair, dopo il matche contro Kevin Owens. Perché accontentarsi di mettere al tappeto un solo individuo, quando puoi far vedere a tutti che sei il migliore prendendo a calci chiunque? Almeno, questa è la logica che segue Orton, ma potrebbe non aver fatto i conti con un piccolo dettaglio.

Flair è molto amico di Shawn Michaels e sicuramente vorrà chiedergli qualche spiegazione in merito a ciò che è successo. Sebbene la leggenda del wrestling si sia ritirata dieci anni fa, lavora ancora come allenatore per la NXT, per cui un ritorno a sorpresa sul ring non è da escludere, anche se appare improbabile che si tratti di un vero e proprio scontro. Senza dubbio lo vedremo rivolgersi allo spietato wrestler, ma se le cose dovessero mettersi male...

Nel nuovo episodio scopriremo inoltre come proseguirà la faida tra Rey Mysterio e Seth Rollins, ora che si è ulteriormente inasprita con il brutale attacco a Dominik Mysterio.