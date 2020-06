WWE, Shawn Michaels rivela il suo match preferito: 'Era tutto perfetto'

In attesa del ritorno del mitico Kurt Angle i fan della WWE hanno fatto un tuffo nel passato insieme a Shawn Michaels: il wrestler ha parlato di uno dei suoi match preferiti.

Si tratta della seconda edizione di Your House, nella quale il lottatore ebbe occasione di sfidare Jeff Jarrett: "È stato uno dei match più sottovalutati dei quali non si parla molto. Uno dei miei match preferiti, ed era una di quelle situazioni in cui tutto è perfetto. Jeff e Road Dogg [manager di Jarret] furono fantastici. Non sapevo niente di quello che succedeva tra loro dietro le quinte, non sapevo che si sarebbero separati, ma ciò non ha influito sulla loro performance. Jeff si è dimostrato un ragazzo fantastico con cui lavorare, insieme ad un pubblico fantastico. Quando ho vinto il titolo Intercontinentale, quello è stato uno di quei match in cui va tutto bene e il pubblico era lì per me".

L'evento permise a Michaels di mettersi in luce, e fu così che la WWE decise di puntare su di lui anche per le altre edizioni di In Your House, andato in onda fino al 1999. Un incontro che consentì al wrestler di entrare di diritto tra le star più amate dal pubblico, e oggi sembra ricordarlo con una certa nostalgia. Per saperne di più sul mondo del wrestling vi proponiamo la nostra intervista a Triple H.