WWE, durante Smackdown il commovente tributo a Shad Gaspard

La scomparsa di Shad Gaspard ha colpito i fan storici del wrestling, e per rendere omaggio alla sua memoria la WWE ha deciso di trasmettere un tributo durante SmackDown.

Gaspard aveva militato tra le fila della WWE a partire dal 2002, per poi iniziare una carriera nel circuito indipendente dedicandosi anche a progetti nel mondo dell'intrattenimento, lavorando, ad esempio, come stuntman in Birds of Prey e nel mondo dei videogiochi con God of War. Le modalità della sua scomparsa hanno commosso i fan, visto che l'uomo è stato travolto dalle onde di Venice Beach in California, riuscendo però a trarre in salvo il figlio piccolo, anche grazie all'aiuto dei soccorsi. Purtroppo il lottatore è stato nuovamente sommerso ed il corpo è stato ritrovato soltanto alcuni giorni dopo.

Le sue imprese più note sono state compiute al fianco di JTG, con il quale aveva formato il tag team chiamato Cryme Tyme. Ogni volta che un membro della WWE scompare, l'azienda mostra sempre un breve tributo all'interno di SmackDown, e anche stavolta abbiamo visto apparire il volto sorridente di Gaspard durante la trasmissione. Il tributo è poi stato pubblicato su Twitter, come potete vedere nel post più in basso.

Intanto il mondo del wrestling continua a ripercorrere le imprese di The Undertaker, grazie alla terza puntata di The Last Ride.