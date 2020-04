WWE, Smackdown in crisi: lo show sigla un drammatico record negativo

L'emergenza Coronavirus e le arene vuote non stanno avendo un buon effetto sugli ascolti di Raw e Smackdown, i programmi di punta della WWE e in questi giorni il boss della federazione Vince McMahon ha spiegato i motivi. Lo show blu, in particolare, ha fatto segnare un nuovo record negativo, il peggiore dal passaggio a Fox.

L'episodio di venerdì, che si è concluso con un segmento di celebrazione per i 25 anni di carriera di Triple H e che ha visto protagonisti lo stesso The Game, Shawn Michaels e Vince McMahon, ha avuto una media di 2.014 milioni di spettatori (nello specifico, 2.050 milioni la prima ora di trasmissione, 1.978 milioni la seconda). Si tratta, insomma, di un calo dell'8% rispetto alla puntata della scorsa settimana, che con una media di 2.187 milioni di spettatori era stata già la meno vista su Fox. Inoltre, è anche la prima volta in cui tutte e due le ore dello show non sono andate sopra i 2.100 milioni.



Nella fascia demografica 18-49, Smackdown è risultato il settimo programma più visto della serata, con un rating di 0.50. Anche in questo si registra un calo e il risultato peggiore dal cambio di network.



In occasione del traguardo raggiunto, Triple H ha rivelato il suo avversario preferito. Intanto, c'è una nuova bufera all'orizzonte per la WWE. L'atleta di NXT Velveteen Dream è stato accusato di adescamento minorile.