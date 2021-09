WWE Smackdown: ritorno a sorpresa di John Cena al Madison Square Garden!

Le sorprese al Madison Square Garden non finiscono mai! Dopo una spumeggiante puntata di SmackDown i tifosi hanno potuto godere di una eccezionale Dark Match a sorpresa in cui John Cena insieme a Dominik e Rey Mysterio, ha sconfitto Roman Reigns e The Usos.

Si tratta di un ritorno in grande stile per il Leader della Cenation che ha avuto così la sua rivincita sul Tribal Chief dopo la cocente sconfitta subita a SummerSlam. Ovviamente il pubblico da casa non ha avuto la possibilità di assistere a questo incontro bonus che ha visto Cena dapprima evitare una spear da Reigns, per poi colpire Jey Uso con l'Attitude Adjustment e aggiudicarsi così la vittoria.

Da diverso tempo ormai si parlava del possibile ritorno di John Cena in WWE, ma per adesso, sembrano non esserci altri piani per il suo prossimo futuro e dunque in molti si domandano se il wrestler riuscirà a battere il record di titoli mondiali attualmente condiviso con la leggenda Ric Flair.

Intanto John Cena sembra sempre più preso dalla sua carriera di attore che lo porterà prossimamente a ricoprire il ruolo di protagonista in Peacemaker, la serie HBO diretta da James Gunn dedicata al supereroe DC disposto a tutto per il raggiungimento della pace.