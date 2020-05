WWE, Sonya Deville: 'La gente non si rende conto di quanto sia duro il nostro lavoro'

Daria Berenato a.ka. Sonya Dereville, lottatrice WWE, racconta in un'intervista i retroscena e i sacrifici necessari per essere una Superstar della federazione di wrestling più conosciuta al mondo.

Deville, che è approdata alla World Wrestling Entertainment dopo aver partecipato al reality organizzato dalla stessa federazione, Tough Enough, ci tiene a precisare quanto il suo sia un lavoro da sogno, estremante gratificante, ma anche molto duro.

"Non penso che le persone si rendano conto quanto duramente lavori una superstar WWE" ha raccontato Deville ai microfoni di Comicbook "La nostra agenda è davvero fitta. Non credo che una qualsiasi altra organizzazione sportiva o di sport entertainment ne abbia una simile. Non abbiamo pause stagionali. Siamo in giro per il mondo 52 settimane l'anno, e abbiamo 4 show a settimana per brand. Quindi sei impegnato a tempo pieno. Sei letteralmente sulla strada per per 4 o 5 giorni a settimana, e sei a casa per 2, forse 3 giorni quando sei più fortunato. A volte ci sono delle sovrapposizioni, e non ci vai proprio a casa. È capitato che a volte sia stata in viaggio per un mese e mezzo prima di poter tornare a casa per un veloce cambio di valigie".

"Quindi sì, lavoriamo sodo, e vogliamo davero dare ai nostro fan e ai nostri sostenitori il migliore show possibile 52 settimane l'anno. E credo che sia importante che i fan comprendano tutto ciò, perché cerchiamo sempre di dare il massimo e di fare quello che è meglio per il prodotto e per loro" conclude.

Attualmente, la WWE ha dovuto rilasciare diverse superstar per potere affrontare la crisi dovuta all'attuale emergenza sanitaria, decisione che ha portanto indubbiamente del malcoltento nei roster, ma sta comunque andando avanti con la sua programmazione.