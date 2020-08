WWE, Sonya Deville sulla rivale Mandy Rose: 'È come una mosca fastidiosa'

Mentre aspettiamo il ritorno di Shawn Michaels nella WWE, vi segnaliamo una nuova intervista a Sonya Deville, impegnata in una sfida contro Mandy Rose, in cui si dichiara certa della vittoria contro la sua rivale.

La wrestler ha risposto alle domande dei giornalisti di Comicbook.com, in particolare ai commenti riguardo l'ultimo scontro tra le due, quando Sonya ha deciso di tagliare i capelli a Mandy Rose, ormai sconfitta: "Non penso che quello che ho fatto sia stata una tortura. Io la considero una vendetta. Mandy è come una mosca fastidiosa, che non riesci a schiacciare. Credevo che dopo l'ultimo match e il taglio di capelli, fosse ormai pronta ad arrendersi e invece non è stata così, vuole ancora combattere. La scorsa settimana mi ha sorpreso molto, perché mi ha dato del filo da torcere, quindi credo di doverla sconfiggere una volta per tutte. Quindi se vuole farsi battere da me per una terza volta, chi sono io per fermarla? Magari potremmo farlo durante il SummerSlam".

Sonya Deville è molto sicura di sé e in un commento successivo spiega di voler organizzare un match speciale contro Mandy Rose, per via dell'importanza della loro sfida. Siamo sicuri che nelle prossime settimane scopriremo chi sarà la vincitrice tra le due