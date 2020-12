WWE: ecco le star che torneranno per il Raw Legends Night, da Hulk Hogan a Kurt Angle

In attesa dell'evento NXT New Years Eve, la WWE torna a colpire con una grandiosa reunion che non mancherà di emozionare i fan più nostalgici del wrestling.

L'azienda ha annunciato durante il Monday Night Raw che è in arrivo un tema speciale per l'episodio che andrà in onda il 4 gennaio 2021: potremo infatti assistere a Raw: legends Night, una serata dedicata unicamente alle grandi leggende del passato che hanno contribuito a rendere il wrestling famoso nel mondo.

I presentatori saranno Hulk Hogan e Ric Flair, come avvenne nel 2019 per il Raw Reunion, un evento simile in cui però era presente anche Steve Austin. Oltre a Hogan e Flair ci saranno quindi moltissime star pronte a dare il loro contributo e ripercorrere la loro carriera. La lineup include Kurt Angle, Big Show, Torrie Wilson, Jacquelyn, Booker T, Sgt. Slaughter, Tatanka, Jeff Jarrett, Mickie James, Jimmy Hart, Carlito, Ivory, The Boogeyman, Mark Henry, IRS, Alicia Fox, Hillbilly Jim e Melina.

Di sicuro gli eccentrici presentatori sapranno rendere lo spettacolo interessante, pur mancando il pubblico delle grandi occasioni, nella speranza che nel corso del 2021 anche il settore del wrestling possa riprendersi. Nel frattempo vi rimandiamo alla nostra intervista esclusiva a Pete Dunne di NXT.