WWE, Stephanie McMahon sul match tra The Rock e Roman Reigns: 'Sarebbe fantastico'

I numerosi fan del wrestling sono impegnati a discutere dei possibili partecipanti alla Royal Rumble della WWE, nel frattempo Stephanie McMahon ha parlato del possibile match in programma tra The Rock e Roman Reigns.

La vicepresidente della WWE è stata intervistata da TMZ Sports, rispondendo quindi alle domande dei giornalisti relative ad uno degli eventi più attesi dagli appassionati: una sfida tra Roman Reigns e The Rock. Ecco cosa ne pensa Stephanie McMahon: "Sarebbe una storia fantastica scoprire chi vincerebbe tra i due. Già guardando The Rock e Roman Reigns e le loro famiglie, capisci quanto sia importante come vicenda, speriamo di vedere questo match un giorno o l'altro".

I giornalisti hanno poi chiesto a Stephanie McMahon se lo scontro tra i due potrebbe avvenire già durante la trentasettesima edizione del Wreslemania, ecco la sua vaga risposta: "Possiamo lavorare ad ogni cosa in ogni momento". Secondo vari rumor, la sfida tra Roman Reigns e The Rock si concluderà con un evento dalla durata di due giorni, che si dovrebbe tenere nel mese di aprile, anche se per ora questa voce non è stata ancora confermata.

Nel frattempo è stato annunciato che un famoso atleta della WWE è guarito dal COVID-19: si tratta di Drew McIntyre.