WWE, Steve Austin sul ritiro: 'È stato molto difficile'

Gli ascolti registrati dalla WWE confermano il grande successo ottenuto dagli ultimi spettacoli di wrestling. Nel frattempo il celebre atleta Stone Cold Steve Austin ha voluto parlare del suo ritiro, rivelando le difficoltà nel prendere questa decisione.

Sono passati più di quindici anni dall'ultimo match di Steve Austin, che ha deciso di abbandonare il mondo del wrestling dopo il suo incontro con The Rock durante il WrestleMania XIX del 2003. Nel corso degli anni ha poi partecipato a varie interviste e podcast, senza tornare più su un palco di wrestling, ecco quindi il suo commento ad una domanda del programma "Cari e Jemele Won't Stick to Sports", in cui gli viene chiesto come è stato il suo ritiro: "Non è stato facile e bello, e non sapevo cosa avrei fatto dopo perché non avevo una strategia di uscita. Ma dopo WrestleMania XIX con The Rock è stato molto difficile, e devo dire che abbiamo fatto un grande spettacolo, siamo stati gli headline di tre diversi WrestleMania, inoltre The Rock sapeva che mi sarei ritirato dopo il match. Per tutta la mia vita volevo essere una rockstar o un wrestler professionista, ma non so cantare quindi sono diventato un wrestler e ho avuto una carriera fantastica. È stato difficile abbandonare tutto".

Negli scorsi giorni, il famoso attore Matthew McConaughey ha dichiarato di essere interessato alla WWE.