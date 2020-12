WWE: Steve Austin rivela di aver litigato con Vince McMahon dopo l'ultimo incontro

I numerosi appassionati di wrestling attendono con ansia il match tra due atleti importanti della WWE, nel frattempo scopriamo qualche retroscena in più riguardo la vicenda in cui è protagonista il wrestler Steve Austin.

In particolare ci riferiamo ad uno degli ultimi match di Steve Austin, nel quale ha colpito per sbaglio il suo avversario Byron Saxton all'inguine, scegliendo poi di condividere questo messaggio di scuse: "Sono sinceramente dispiaciuto per aver colpito Byron Saxton esattamente nelle palle, non so però se si è fatto più male lui od io. Andrò a farmi dei raggi domani, Byron invece dovrebbe applicare del ghiaccio per 20 minuti ogni ora. Questo è quello che ha fatto Vince. A presto".

Il richiamo a Vince McMahon non è casuale, in quanto Steve Austin ha avuto una discussione accesa con il celebre dirigente della WWE, proprio a causa di questo match con Byron Saxton. Ecco il suo commento: "È stato molto strano e a livello creativo non ero molto soddisfatto, volevo incontrarmi e magari organizzare un'intervista con Byron, o discutere con lui di qualcosa, invece Vince mi fa, dannazione Steve, le persone sono giù di morale, falle divertire e filma questo promo. Sono andato nel suo camerino a discutere con lui per tre volte. Alla fine ho deciso di girare questo promo ma era veramente pessimo". Per concludere vi segnaliamo il primo evento della WWE NXT programmato per il 2021.