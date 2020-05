WWE, Steve Austin zittisce in tre parole chi critica la sua mascherina

Steve Austin, esattamente come tanti suoi colleghi in orbita WWE, non è fortunatamente tra le persone che ancora sottovalutano l'emergenza coronavirus, ignorando o applicando superficialmente le norme da seguire per quanto riguarda la prevenzione e la sicurezza propria e altrui.

Stone Cold Steve, infatti, non si è fatto problemi a mostrarsi in tenuta da attività all'aperto, postando su Instagram un selfie che lo vede in auto mentre sfoggia fieramente una mascherina della squadra di football dell'Università dell'Alabama cucita appositamente per lui.

"Sbrigando commissioni lungo la Mean Street di LA. Un'amica ha fatto per me questa mascherina dell'Alabama Football Team. La maschera è bellissima ma l'ha fatta un po' troppo piccola, quindi mi blocca la circolazione sulle orecchie. Le mie orecchie ora sono cremisi. Lei è una fan dei Clemson, quindi credo l'abbia fatto apposta" ha scritto il wrestler nella didascalia alla foto.

Qualcuno, però, ha avuto qualcosa da ridire: "Quella mascherina va contro la tua reputazione! Sii forte, sii ribelle, non omologarti! Bella maschera, ma lascia stare il comunismo" si legge in un commento, a cui è arrivata lapidaria la risposta di Austin: "Stai zitto, bello".

