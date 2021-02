WWE, Steve Cutler è stato licenziato: i motivi della decisione

La notizia del giorno nel mondo del wrestling è quella del licenziamento di Steve Cutler. La WWE non ha spiegato le motivazioni della decisione, limitandosi a uno stringato comunicato che informava della rescissione del contratto e augurando a Cutler "tutto il meglio per il futuro". Dave Meltzer di F4WOnline ha raccontato qualche retroscena in più.

A quanto pare, Steve Cutler è il primo wrestler licenziato dopo aver contratto il Covid-19, ma naturalmente l'interruzione del rapporto non è dovuta soltanto alla sua positività. Secondo il racconto di Meltzer, il lottatore e la sua fidanzata Deonna Purrazzo sono stati contagiati dopo aver partecipato a una festa di Capodanno, ed è questo che ha fatto imbestialire Vince McMahon, presidente e amministratore delegato WWE. Il suo comportamento, infatti, avrebbe messo a rischio tanti altri wrestler e lavoratori del settore.

Da parte sua, Steve Cutler si è detto molto scioccato per il licenziamento. "Purtroppo, sono stato licenziato" ha scritto sui suoi canali social. "È stato a dir poco scioccante. Ma sono emozionato per il futuro e per tutte le possibilità che ho davanti" ha aggiunto, ringraziando anche i fan per il supporto.

Nei giorni scorsi, invece, Rey Mysterio ha firmato un nuovo contratto con la WWE. Per le ultime novità sul mondo del wrestling, rimandiamo agli aggiornamenti di John Cena sul suo ritorno in WWE.