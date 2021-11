WWE, Survivor Series: Big E si presenta sul ring con un abbigliamento ispirato a Seinfeld

Ultimamente i fan sono stati molto delusi dall'assenza di The Rock nella Survivor Series, l'evento pay-per-view che quest'anno avrebbe rappresentato i 25 anni nella WWE di The Rock. Lo spettacolo, in ogni caso, non è mancato, e a offrirlo è stato il Campione WWE Big E con una ring gear ispirata a Seinfeld.

Come suggerisce il nome stesso, l'ispirazione deriva dalla serie che vede come protagonista Jerry Seinfeld. La ring gear riporta infatti non solo i colori dello show, ma anche alcune citazioni che possiamo leggere in diversi punti, ed è stata realizzata dal designer Jonathan Davenport. Big E ha deciso di indossarla non in uno scontro qualsiasi, ma nel confronto con lo Universal Champion.

Big E non ha mai fatto segreto della sua passione per la sitcom, che ha commentato in passato sui suoi social. E a ricordarlo è proprio il designer dell'abbigliamento che il wrestler ha indossato, Davenport, che nel post Instagram in cui ci mostra il completo, racconta che Big E conosce tutto della celebre sitcom, dalle gag, ai personaggi minori. Insomma, non vorreste mai trovarvi contro di lui in un "Seinfeld trivia".

In fondo all'articolo potete dare un'occhiata alla ring gear in questione. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!