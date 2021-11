WWE Survivor Series: fan terribilmente delusi per l'assenza di The Rock

Lo show, che di per se è stato una sorta di celebrazione per il 25° anniversario del debutto di The Rock nel mondo del wrestling, è risultato per molti particolarmente piatto, vista l'assenza dell'uomo che sarebbe dovuto essere in qualche modo festeggiato. L'unica traccia di Dwayne Johnson c'è stata con lo spot di Red Notice , l'ultimo film a cui la star ha preso parte al fianco di Gal Gadot e Ryan Reynolds .

Oh my god, they really didn't have The Rock on Survivor Series — Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) November 22, 2021

It's crazy how The Rock showed up for Ken Shamrock's HOF induction in Impact Wrestling, and not on his 25th Anniversary in WWE 😂#SurvivorSeries pic.twitter.com/9dmXFA7etQ — Pro Wrestling Finesse (@ProWFinesse) November 22, 2021

No Rock? Don't worry everyone... VINCE WAS THE EGG ALL ALONG! #SurvivorSeries pic.twitter.com/djMiwExkPO — Owen Mawson (@VintageOwen) November 22, 2021

WWE to The Rock: You wanna pull up for your 25th anniversary? We’re doing a whole thing for it.



The Rock:#SurvivorSeries pic.twitter.com/gQdDGjYStY — Public Enemies Podcast (@TheEnemiesPE3) November 22, 2021

WWE presents Survivor Series sponsored by The Rock’s new movie Red Notice celebrating The Rock‘s 25th anniversary with The Rock's 25th Anniversary 25-man dual branded battle royal and The Rock’s career highlights and Roman Reigns doing The Rock’s move*.



*The Rock not included — Garrett Kidney (@garrettkidney) November 22, 2021