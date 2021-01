WWE: svelati i dettagli di WrestleMania dal 2021 al 2023, ecco in quali città si terranno

Come sapete gli eventi della WWE attirano sempre numerosi appassionati di wrestling, ansiosi di vedere di persona i loro atleti preferiti mentre si sfidano sul ring della federazione. Scopriamo quindi quali saranno le città che ospiteranno le prossime tre edizioni del WrestleMania.

Si tratta di uno degli eventi di wrestling più importanti, che permette ai fan di assistere ad alcune delle sfide più prestigiose della WWE. Scopriamo quindi che l'edizione del 2021 si terrà a Tampa Bay nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 aprile, al Raymond James Stadium. Nelle prossime settimane saranno quindi messi in vendita i biglietti dell'evento e saranno anche annunciati quali saranno i protocolli di sicurezza a causa della pandemia di COVID-19.

Il 3 aprile 2022 invece all'AT&T Stadium di Arlington andrà in scena la trentottesima edizione di WrestleMania, mentre quella successiva si terrà a Los Angeles il 2 aprile, divisa in due diverse località: il SoFi Stadium e l'Hollywood Park. In calce alla notizia trovate anche un video pubblicato su YouTube dall'account ufficiale della WWE, in cui vengono annunciate le date dell'evento.

Per concludere, vi segnaliamo questa intervista a Steve Austin della WWE, in cui discute il celebre wrestler parla della sua esperienza dopo essersi ritirato dal ring di wrestling.