WWE, The Miz vince il titolo a Elimination Chamber e trolla i fan sui social

Lo scorso weekend The Miz si è aggiudicato l'Elimination Chamber 2021, laureandosi campione WWE a undici anni dalla prima volta, strappando il titolo a Drew McIntyre. Lo scozzese aveva avuto la meglio su Jeff Hardy, Kofi Kingston, Randy Orton, AJ Styles e Sheamus, ma poi The Miz è salito sul ring incassando il suo Money in the Bank.

Al termine della serata, l'account Instagram della WWE ha pubblicato un video del neo campione con la sua cintura, che prende in giro i fan che potrebbero avere qualcosa da ridire sul suo trionfo. Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, The Miz finge di piagnucolare, farfugliando qualcosa come "Non posso credere che sia di nuovo campione WWE!", per poi farsi serio e aggiungere: "Rassegnatevi!"

Intervistato dopo Elimination Chamber 2021, The Miz (vero nome Michael Gregory Mizanin) ha dichiarato: "Ve l'avevo detto! Ogni volta che qualcuno pensa che non sono al suo livello, divento un maestro di strategia. Più di chiunque altro in WWE, credo. Non mi sono solo guadagnato il rispetto, l'ho preteso attraverso tutto l'universo WWE. E non me ne può fregare di meno delle persone su Internet che dicono: No, Miz non se lo merita. Piangete pure, continuate a piangere, perché questa è la benzina che accende il mio fuoco."

