WWE: The Rock accetta la sfida del wrestler Daniel Bryan

Nei giorni scorsi è stato scelto Nick Khan come nuovo presidente della WWE, nel frattempo uno scambio di messaggi via Twitter tra The Rock e Daniel Bryan ha fatto discutere tutti gli appassionati di wrestling.

Come potete leggere dai tweet presenti in calce alla notizia, tutto è iniziato quando Daniel Bryan ha scritto questo commento indirizzato verso The Rock: "Vorrei tanto sfidare The Rock ad un incontro solo per tutte le volte che mia figlia ha ascoltato You're Welcome. Ovviamente mi è anche entrata in testa e adesso la canto anche io". Il wrestler si riferisce alla canzone scritta e cantata da The Rock e "The Planet's Champion" e presente in Oceania, celebre film della Disney.

La risposta di The Rock non si è fatta attendere, scrivendo questo messaggio: "Sapevo che sarebbe andata così. Accetto, ma solo perché sono anche io il papà di una bambina, organizziamolo. E congratulazioni per il bambino, siamo molto felici per tutta la vostra famiglia".

Lo scambio tra i due è chiaramente uno scherzo, nonostante questo diversi appassionati sperano di poter rivedere The Rock sul ring della WWE. In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, vi lasciamo con la lista dei 10 migliori match della WWE che si sono tenuti nel 2020.