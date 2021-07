WWE, The Rock è pronto tornare sul ring! Tutti i dettagli

Dwayne 'The Rock' Johnson farà il suo ritorno in WWE. Un ritorno inaspettato ma che sarà certamente ben accolto dai fan della star che da tempo si dedica principalmente al mondo del cinema, settore nel quale è riuscito a diventare uno dei nomi maggiormente redditizi nel ricco panorama dei blockbuster e garanzia di successo commerciale per un film.

Johnson farà il suo ritorno in WWE alle Survivor Series di novembre, secondo quanto riporta Andrew Zarian in The Mat Men Podcast. Inoltre The Wrestling Observer scriveva a giugno che era già in atto un'opera di convincimento nei confronti di The Rock per apparire nello show, prossimo a festeggiare i 25 anni.



Zarian sostiene che WWE stia cercando di ospitare lo show al Barclays Center di Brooklyn, New York. In ogni caso al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali né di Johnson né della WWE.

In un'intervista dello scorso settembre, Dwayne Johnson aveva dichiarato che sarebbe onorato di tornare in WWE e di affrontare il campione Roman Reigns.

Tanto che lo stesso Reigns ha pubblicizzato il match nel corso delle varie interviste che ha rilasciato. Nei giorni scorsi Dwayne Johnson ha dichiarato che non parteciperà ai prossimi capitoli di Fast & Furious, dopo lo scontro con Vin Diesel che ha chiaramente lasciato una ferita aperta tra i due.

"Ho riso, ho riso di gusto, credo che abbia fatto ridere tutti e non dico altro. Auguro loro ogni bene, sia con Fast 9 che con Fast 10 e Fast 11 e il resto dei film di Fast & Furious che gireranno senza di me".



Un altro clamoroso ritorno in WWE è quello di John Cena, auspicato da tempo dagli stessi fan del wrestling.